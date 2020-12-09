Луганская Заря объявила список игроков, которые отправились на поединок 6-го тура группового этапа ЛЕ.

Виктор Скрипник на заключительный матч группового этапа Лиги Европы с Брагой взял 19 игроков, сообщает официальный сайт Зари. Интересно, что в заявке на матч только 4 защитника.

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К слову, украинская делегация уже отправилась чартерным рейсом в Португалию в Порту, откуда команда переберется в Брагу. Сегодня, 9 декабря, подопечных Скрипника ожидают предматчевая пресс-конференция и тренировка.

Накануне все игроки и тренерский штаб Зари прошли традиционное тестирование на коронавирус – все результаты оказались отрицательными.

Напомним, Заря досрочно потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы, однако в заключительном туре может громко хлопнуть дверью в матче с Брагой. Поединок состоится завтра, 10 декабря, начало в 22:00.

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