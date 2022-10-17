"Класичне – це завжди винятковий матч, виняткові пристрасті, винятковий запал. Вважаю, що в українському Класичному ніколи немає фаворитів, завжди 50 на 50, тому що це гра двох найсильніших команд.

Сікан – про вилучення Забарного: "Я міг забити ще один гол, але це пішло нам на користь"

Мій гол? Боженька дає тим, хто працює. Якщо ти відпрацьовуєш подібні удари, то рано чи пізно вони будуть в тебе виходити.

Перемога в першу чергу це заслуга тренерського штабу, адже вони дуже хорошу роботу проводять. Також це заслуга команди, яка б'ється один за одного та показує дуже гарний футбол. Не важливо, проти Реала, Металіста чи Динамо.

Атмосфера — один з факторів, які допомагають нам вигравати. Якщо хочеш йти швидко – іди один, якщо хочеш йти далеко – іди разом. Так і виходить, що наша команда така згуртована, це дуже добре, тому що ця атмосфера передається і на полі, і за його межами.

Несподіване та приємне відчуття було, коли побачив героїв "Азовсталі", не міг стримати усмішки, тому що дуже радий, що у нас є такі люди", – сказав Мудрик у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, у матчі проти Динамо Мудрик відзначився голом та результативною передачею (на Сікана).

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