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Боуэн отказался прийти на место Салы

12:24 18 Читати українською
Боуэн отказался прийти на место Салы
Джаррод Боуэн / Reuters

Форвард Халл Сити Джаррод Боуэн говорит, что отказался от шанса подписать контракт с Кардиффом в январе.

"Присоединиться к Кардиффу, зная, что он должен был играть за них, было бы невероятно трудно, и это совсем не то, что наполняло бы меня энтузиазмом.

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Конечно, в трансфере нужно было бы согласие Халла в любом случае, но с моей личной точки зрения, было бы неправильно переходить при таких обстоятельствах.

Теперь мы наверняка знаем, что Эмилиано умер. До сих пор сложно поверить, что его жизнь могла так оборваться, это очень жестоко", сказал Боуэн в интервью Sky Sports.

Теги
Англия Джаррод Боуен Джаррод Боуен Эмилиано Сала Эмилиано Сала Кардифф Кардифф
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