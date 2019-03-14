Боуэн отказался прийти на место Салы

Форвард Халл Сити Джаррод Боуэн говорит, что отказался от шанса подписать контракт с Кардиффом в январе.

"Присоединиться к Кардиффу, зная, что он должен был играть за них, было бы невероятно трудно, и это совсем не то, что наполняло бы меня энтузиазмом.

Пілот літака, на якому перебував Сала, не мав ліцензії для польотів у Євросоюзі – шокуючі подробиці розслідування

Конечно, в трансфере нужно было бы согласие Халла в любом случае, но с моей личной точки зрения, было бы неправильно переходить при таких обстоятельствах.



Теперь мы наверняка знаем, что Эмилиано умер. До сих пор сложно поверить, что его жизнь могла так оборваться, это очень жестоко", – сказал Боуэн в интервью Sky Sports.