Пілот літака, на якому перебував Сала, не мав ліцензії для польотів у Євросоюзі – шокуючі подробиці розслідування

В ході розслідування авіакатастрофи, у якій загинув форвард Еміліано Сала, з'явилися нові подробиці.

Пілот літака Дейв Ібботсон не мав ліцензії на здійснення комерційних перельотів, повідомляє Іndependent.

Розкриті подробиці останніх хвилин польоту Сали

Під час навчання у льотній школі, в якій Дейв був з 2012 по 2014 роки, Ібботсон не склав теоретичну частину іспиту та не зміг завершити навчання. У пілота була ліцензія, яка дозволяла йому польоти у Великобританії та США, однак відповідний дозвіл на польоти на території Євросоюзу був відсутній. Ібботсон не надіслав запит дозволу на політ..

Окрім цього, у літака не було дозволу на перельоти всюди, окрім США, де авіасудно й було зареєстровано.

Нагадаємо, 21 січня літак з аргентинцем на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Салі. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдено.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака