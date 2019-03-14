Боуен відмовився перейти в Кардіфф на місце Сали

Форвард Халл Сіті Джаррод Боуен каже, що відмовився від шансу підписати контракт з Кардіффом в січні.

"Приєднатись до Кардіффа, знаючи, що він повинен був грати за них, було б неймовірно важко, і це зовсім не те, що наповнювало б мене ентузіазмом.

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Звичайно, трансфер потребував би згоди Халла в будь-якому випадку, але з моєї особистої точки зору, було б неправильно переходити за таких обставин.

Тепер ми напевно знаємо, що Еміліано помер. І досі складно повірити, що його життя могло так обірватись, це дуже жорстоко", – сказав Боуен в інтерв'ю Sky Sports.