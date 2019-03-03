Пилот самолета, на котором находился Сала, не имел лицензии для полетов в Евросоюзе – шокирующие детали расследования

В ходе расследования авиакатастрофы, в которой погиб форвард Эмилиано Сала, появились новые подробности.

Пилот самолета Дэйв Ибботсон не имел лицензии на осуществление коммерческих перелетов, сообщает Иndependent.

Раскрыты подробности последних минут полета Салы

Во время учебы в летной школе, в которой Дэйв был с 2012 по 2014 годы, Ибботсон не сдал теоретическую часть экзамена и не смог закончить обучения. У пилота была лицензия, которая позволяла ему полеты в Великобритании и США, однако соответствующее разрешение на полеты на территории Евросоюза отсутствовало. Ибботсон не прислал запрос разрешения на полет.

Кроме этого, у самолета не было разрешения на перелеты везде, кроме США, где авиасудно и было зарегистрировано.

Напомним, 21 января самолет с аргентинцем на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Сале. Тело пилота Дэйва Ибботсон до сих пор не найдено.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака