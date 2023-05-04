– Говорили щодо VAR. Я ж пообіцяв, що буде VAR. Я його куплю та передам УАФ. Обговорили, щоби VAR був на всіх наших матчах. На матчах першої четвірки Першої ліги. Ініціатором зустрічі був Павелко.

– Це після інтерв'ю Слободяна?

– Можливо. Це вже треба у Павелка питати.

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– Чи казали, щоб клуби Першої ліги самостійно фінансували VAR?

– Що ви маєте на увазі?

– Фінансування машини VAR на матчі. Наприклад, як ЛНЗ замовив кілька матчів.

– Так. І ми також просили, щоби на наших матчах був VAR. Я поки що не купив.

– Ви оголосили, що купите машину VAR, але поки що не купили? Проблема в якійсь документації?

– Ми обговорили цей момент сьогодні.

– Наскільки це проблемно для вашого футбольного бюджету?

– Такі гроші – це хороший бюджет. Але щоб було менше питань до суддівства, VAR має бути на кожному матчі.

– Ви говорили спокійно чи на підвищених тонах?

– Дуже спокійно, дуже товарисько. Вважаю, якщо щось між цими командами і було, то після цієї зустрічі більше ніколи не буде. Раніше не був знайомий з президентами Оболоні, Карпат та ЛНЗ. Перше враження – дуже приємні люди, – резюмував Буткевич в коментарі журналісту Володимиру Звєрову.

...де бос «Оболоні» легеньким катком проїхався по системі суддівства. Після зустрічі мені вдалося записати короткий коментар президента «Полісся» Геннадія Буткевича, який раніше оголосив про купівлю додаткової машини VAR. pic.twitter.com/2JQ7FOBGEs — Volodymyr Zverov (@VZverov) May 4, 2023

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