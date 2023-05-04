Боси Карпат, Полісся, Оболоні та ЛНЗ зустрітился з Павелком – хочуть собі VAR на кожному матчі
Президент Полісся Геннадій Буткевич поділився подробицями розмови з очільником УАФ.
– Говорили щодо VAR. Я ж пообіцяв, що буде VAR. Я його куплю та передам УАФ. Обговорили, щоби VAR був на всіх наших матчах. На матчах першої четвірки Першої ліги. Ініціатором зустрічі був Павелко.
– Це після інтерв'ю Слободяна?
– Можливо. Це вже треба у Павелка питати.
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– Чи казали, щоб клуби Першої ліги самостійно фінансували VAR?
– Що ви маєте на увазі?
– Фінансування машини VAR на матчі. Наприклад, як ЛНЗ замовив кілька матчів.
– Так. І ми також просили, щоби на наших матчах був VAR. Я поки що не купив.
– Ви оголосили, що купите машину VAR, але поки що не купили? Проблема в якійсь документації?
– Ми обговорили цей момент сьогодні.
– Наскільки це проблемно для вашого футбольного бюджету?
– Такі гроші – це хороший бюджет. Але щоб було менше питань до суддівства, VAR має бути на кожному матчі.
– Ви говорили спокійно чи на підвищених тонах?
– Дуже спокійно, дуже товарисько. Вважаю, якщо щось між цими командами і було, то після цієї зустрічі більше ніколи не буде. Раніше не був знайомий з президентами Оболоні, Карпат та ЛНЗ. Перше враження – дуже приємні люди, – резюмував Буткевич в коментарі журналісту Володимиру Звєрову.
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