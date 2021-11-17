"Мы очень довольны, хотя сделали только 50%. Будет жеребьевка, плей-офф, но мы рады, что попали туда. Мы никого не боимся – это точно. Будем играть, ведь хотим поехать в Катар, независимо от того, кто нам попадется. Думаю, мы выиграем и поедем в Катар.

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Я знал, что будет такая тяжелая игра. Никаких сверхусилий с болгарами мы не отдали, хотя сегодня нервничали, кое-что не получалось. Но я доволен игрой и характером ребят. Такие матчи играются очень тяжело, и здесь уже не нужно ничего говорить – результата добились, все! Довбик хорошо вышел на замену, сделал свое дело. Он нападающий, должен забивать. Жаль, что третий не забил, так вырос бы в цене. После игры так ему и сказал – если бы забил, то уже стоил бы 10 миллионов.

Кстати, сегодня все наши три команды выиграли – U-17 и U-19. Поздравляю Олега Кузнецова и Руслана Ротаня. Мы также выиграли, потому поздравляю Украину с футбольным праздником. Планы на ближайшие дни? Не знаю, буду с женщиной "чаи гонять". Приедет семья, немного подумаю. Сейчас скажу футболу "нет", нужно отдохнуть и выдохнуть.

Босния и Герцеговина – очень хорошая команда. После Львова мы были очень разочарованы, там у нас с 63-й минуты ничего не получалось. Почему сейчас вышло? Вы же понимаете, боснийцы смирились, что никуда не выходят. Но эта команда нам понравилась, скажу откровенно – хороший тренер. Я ему пожелал удачи, не вешать нос. Он значительно моложе меня. Хочу его поддержать. Здесь была игра на результат, и нам повезло больше.

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Болельщики нам очень помогли. Я всем очень благодарен – далеко приехали, поддержали. Особенно благодарю фанатов из Львова, которые меня так поддерживали. Честно говоря, я такой поддержки никогда не видел. Было приятно, я это ощущаю. Сейчас я уже адаптировался к национальной сборной, хотя было тяжело. Помогли все ребята – Пятов, Степаненко, Ярмоленко, Кривцов и те, кто помоложе. Хочу поблагодарить и их.

Лишение приставки и.о? Я ничего не знаю, никто ничего не говорил. Как будет, так будет. Может быть, завтра я уже не и.о., не могу вам ответить. Я пришел сюда, потому что люблю футбол и хочу помочь национальной сборной. А что будет завтра – мне все равно, я не переживаю", – заявил Петраков на пресс-конференции.

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