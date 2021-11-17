"Ми дуже задоволені, хоча зробили лише 50%. Буде жеребкування, плей-офф, але ми раді, що потрапили туди. Ми нікого не боїмося – це точно. Будемо грати, адже хочемо поїхати в Катар, незалежно від того, хто нам попадеться. Думаю, ми виграємо і поїдемо в Катар.

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Я знав, що буде така важка гра. Ніяких надзусиль з болгарами ми не віддали, хоча сьогодні нервували, дещо не виходило. Але я задоволений грою і характером хлопців. Такі матчі граються дуже важко, і тут вже не треба нічого говорити – результат досягли, все! Довбик добре вийшов на заміну, зробив свою справу. Він нападник, повинен забивати. Шкода, що третій не забив, так би виріс в ціні. Після гри так йому і сказав – якби забив, то вже коштував би 10 мільйонів.

До речі, сьогодні всі наші три команди виграли – U-17 і U-19. Вітаю Олега Кузнєцова і Руслана Ротаня. Ми також виграли, тому вітаю Україну з футбольним святом. Плани на найближчі дні? Не знаю, буду з жінкою "чаї ганяти". Приїде сім'я, трохи подумаю. Зараз скажу футболу "ні", треба відпочити і видихнути.

Боснія і Герцеговина – дуже хороша команда. Після Львова ми були дуже розчаровані, там у нас із 63-ї хвилини нічого не виходило. Чому зараз вийшло? Ви ж розумієте, боснійці змирилися, що нікуди не виходять. Але ця команда нам сподобалась, скажу відверто – хороший тренер. Я йому побажав удачі, не вішати ніс. Він значно молодший за мене. Хочу його підтримати. Тут була гра на результат, і нам пощастило більше.

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Вболівальники нам дуже допомогли. Я всім дуже вдячний – далеко приїхали, підтримали. Особливо дякую фанатам зі Львова, які мене так підтримували. Чесно кажучи, я такої підтримки ніколи не бачив. Було приємно, я це відчуваю. Зараз я вже адаптувався до національної збірної, хоча було важко. Допомогли всі хлопці – Пятов, Степаненко, Ярмоленко, Кривцов і ті, хто молодший. Хочу подякувати і їм.

Позбавлення приставки в.о? Я нічого не знаю, ніхто нічого не говорив. Як буде, так буде. Можливо, завтра я вже не в.о., не можу вам відповісти. Я прийшов сюди тому, що люблю футбол і хочу допомогти національній збірній. А що буде завтра – мені однаково, я не переживаю", – заявив Петраков на прес-конференції.

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