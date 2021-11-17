"Игра складывалась тяжело, потому что мы понимали, что нам нужна только победа. Думаю, было заметно на поле, что у всех наших игроков были мысли только о проходе дальше.

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мой сэйв в конце первого тайма? Все было на автомате. Это игровой момент. Отбил мяч. Будь потом добивание, говорили бы, что Бущан отбил мяч перед собой. А так повезло, что человек не попал по мячу. Потом ударили мимо. Сейчас можно рассказывать что угодно. Сложилось бы все по-другому, говорили бы, что это не сэйв, а отбил перед собой, как это любят у нас говорить.

Если оглядываться назад, понимали это прекрасно, мы могли обыграть финнов с Казахстаном и вышли бы на ЧМ-2022 с первого места", – заявил Бущан в эфире Футбол 1/2/3.

Напомним, что сборная Украины уверенно одолела боснийцев на выезде (2:0) и вышла в плей-офф квалификации в Мундиаль.

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