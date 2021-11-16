Украина победила сборную Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022. Видео главных моментов матча смотрите на "Футбол 24".

В первом тайме Украина откровенно разочаровала да еще и могла пропустить – Бущан отбил убийственный выстрел Хаджикадунича. Настроение улучшилось на 59-й минуте. Цыганков расшатал соперника и выполнил прострел в штрафную – рикошет от Ярмоленко вывел Зинченко на пустые ворота.

Украина выстрадала победу в Боснии – команда Петракова прорвалась в плей-офф отбора ЧМ-2022, сработали замены

Закрепил преимущество "сине-желтых" Артем Довбик. Форвард СК Днепр-1 избежал офсайда и четко реализовал свой выход на вратаря. 0:2 – Украина побеждает на выезде и благодаря помощи Франции выходит в плей-офф отбора.