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ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Босянок рассказал, с чего стоит начать возрождение Динамо

13:10 - Читати українською
Босянок рассказал, с чего стоит начать возрождение Динамо
Денис Босянок / Фото из открытых источников

Известный украинский комментатор Денис Босянок считает, что Динамо давно нужен новый дом.

"Непросто вложить в одно предложение происходящее в Динамо. Руководству "бело-синих" настолько наплевать, что думают люди, которые сердцем любят эту команду...

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Они – владельцы народной команды. Они не создали ее, не родили, не построили... Они даже стадион не построили для клуба! О чем дальше говорить... Считаю, что для возрождения Динамо нужен собственный стадион, ведь семья всегда начинается с нового дома", – сказал Босянок в программе Бомбардир.

Напомним, Динамо продолжает титаническую борьбу за вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, которая даст возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Главными конкурентами "бело-синих" являются Заря и Десна.

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