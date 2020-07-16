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ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Босянок розповів, з чого варто розпочати відродження Динамо

13:08 - Читать на русском
Босянок розповів, з чого варто розпочати відродження Динамо
Денис Босянок / Фото з відкритих джерел

Відомий український коментатор Денис Босянок вважає, що Динамо давно потрібна нова домівка.

"Непросто вкласти в одне речення те, що відбувається в Динамо. Керівництву "біло-синіх" настільки наплювати, що думають люди, які серцем люблять цю команду...

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Вони – власники народної команди. Вони не створили її, не родили, не побудували... Вони навіть стадіон не побудували для клубу! Про що далі говорити... Вважаю, що для відродження Динамо потрібен власний стадіон, адже сім'я завжди починається з нового будинку", – сказав Босянок у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Динамо продовжує титанічну боротьбу за другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, яка дасть можливість зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Головними конкурентами "біло-синіх" є Зоря та Десна.

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