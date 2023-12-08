Хоффенхайм вышел вперед на 32-й минуте вследствие контратаки правым флангом. Крамарич и Вегхорст в завершающей фазе организовали 2-в-1, после чего Андрей выполнил передачу в штрафную – Ваут вывалился один на один и пробил в голкипера, однако мяч срикошетил от защитника Машовича. А потом закатился в сетку.

Instagram-блогер сыграл за Герту в Кубке Германии и вывел команду в четвертьфинал

Перед перерывом Крамарич отличился сам, откликнувшись на прострел Кадержабека (там помог небольшой рикошет). Оказавшись в восьми метрах от ворот, хорват эффектно убрал с пути Беро, после чего попал в ближний угол. 2:0!

На 76-й же минуте Бебу замкнул подачу Бюльтера, доведя дело до разгрома. Бохум же смог организовать только гол престижа, да и тот был проведен на 90-й минуте. Счет размочил Пасиенсия.

Хоффенхайм празднует очень важную победу – команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в Бундеслиге, набрала 23 очка и поднялась на шестое место. Оттуда до зоны ЛЧ всего два зачетных балла, но конкуренты свои матчи еще не сыграли.

Бохум же остался двенадцатым. Пока отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

Леверкузенское сердце: создатель Байера из нового поколения топ-менеджеров имеет много воспоминаний об Украине и обожает учиться