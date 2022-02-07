Защитник сборной Германии Никлас Зюле в новом клубе будет зарабатывать гораздо больше.

"Шмели" объявили, что 26-летний центрбэк летом присоединится к команде на правах свободного агента.

Зюле официально променяет Баварию на Боруссию Д

Бавария была не прочь продолжить сотрудничество, но Зюле хотел серьезного увеличения зарплаты. Сейчас он зарабатывает 6 млн евро в сезон. По информации Фабрицио Романо, Боруссия заключила с футболистом контракт на 4 сезона, увеличив его зарплату до 10 млн.

Напомним, в 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за Никласа. В красной футболке Зюле провел 159 матчей, из которых 26 – в нынешнем сезоне.

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