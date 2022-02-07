Контракт 26-летнего немца с Баварией истекает летом. Стороны не договорились о подписании нового, и Оливер Кан, председатель правления клуба, уже подтвердил предстоящий уход игрока.

"Удивлюсь, если он передумает": агент Зюле заверил, что защитник уже нашел новый клуб – он покинет Баварию летом

Ситуацией воспользовалась Боруссия Дортмунд, которая полностью согласовала с Зюле трансфер, информирует Frankfurter Rundschau . То, что "шмели" станут следующим клубом в карьере центрбека, подтверждает и известный журналист Кристиан Фальк.

Напомним, в 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за Никласа. В красной футболке Зюле провел 159 матчей, из которых 26 – в нынешнем сезоне.