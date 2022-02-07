"Джмелі" оголосили, що 26-річний центрбек влітку приєднається до команди на правах вільного агента.

Зюле офіційно проміняє Баварію на Борусію Дортмунд

Баварія була не проти продовжити співпрацю, але Зюле хотів серйозного збільшення зарплати. Зараз він заробляє 6 млн євро на сезон. За інформацією Фабріціо Романо, Борусія уклала з футболістом контракт на 4 сезони, збільшивши його зарплату до 10 млн.

Нагадаємо, у 2017-му Баварія заплатила Хоффенхайму 20 млн євро за Нікласа. У червоній футболці Зюле провів 159 матчів, з яких 26 – у нинішньому сезоні.

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