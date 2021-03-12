В рамках 25-го тура Бундеслиги Аугсбург в родных стенах переиграл Боруссию М. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Боруссия М в Бундеслиге не выигрывала уже шесть матчей. Также стоит упомянуть поражение оппонентам из Дортмунда в Кубке Германии, и проигрыш Манчестер Сити в ЛЧ, поэтому к выездному поединку с Аугсбургом подопечные Марко Розе подходили далеко не в лучшей форме.

В конце первого тайма "жеребцы" получили шанс вырваться вперед благодаря одиннадцатиметровому, заработанному за фол в штрафной. Его не сумел реализовать Штиндль – мяч пролетел мимо левой штанги.

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Сразу после перерыва у хозяев на поле появился Варгас, который за несколько минут головой замкнул навес Калиджури с углового – 1:0. На 68-й минуте Боруссия сравняла – отличился Нойхаус. Однако, чуть позже у гостей снова провалилась защита и Рихтер вернул преимущество Аугсбурга, а под занавес поединка еще один положил Хан. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение "жеребцов" – 3:1.

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