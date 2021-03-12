В рамках 25-го туру Бундесліги Аугсбург у рідних стінах переграв Борусію М. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Борусія М у Бундеслізі не вигравала вже шість матчів. Також варто згадати поразку опонентам із Дортмунда у кубку Німеччини, та програш Ман Сіті у ЛЧ, тож до виїзного поєдинку з Аугсбургом підопічні Марко Розе підходили далеко не в найкращій формі.

Наприкінці першого тайму "жеребці" отримали шанс вирватись уперед завдяки одинадцятиметровому, заробленому за фол у штрафному майданчику. Його не зумів реалізувати Штіндль – м'яч пролетів повз ліву стійку.

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Одразу по перерві у господарів на полі з'явився Варгас, який за кілька хвилин головою замкнув навіс Каліджурі з кутового – 1:0. На 68-й хвилині Борусія зрівняла – відзначився Нойхаус. Однак, трохи згодом у гостей знову провалився захист і РІхтер повернув перевагу Аугсбурга, а під завісу поєдинку ще один поклав Хан. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нищівну поразку "жеребців" – 3:1.

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