19-летний нидерландский форвард Аякса поставил свою подпись под соглашением с РБ Лейпциг, говорится на официальном сайте клуба.

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Броббей согласовал 4-летний контракт, но присоединится к коллективу Юлиана Нагельсманна только летом, когда станет свободным агентом. "Я очень рад быть частью этой команды и хочу сыграть важную роль в успешном становлении клуба", – сказал будущий новичок.

Заметим, Брайан Броббей является воспитанником академии Аякса. В текущем сезоне провел в футболке "божьих сыновей" 26 матчей, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами.

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