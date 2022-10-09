У неділю 9-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 9-й тур

Борусія М – Кельн – 5:2

Голи: Фрідріх, 27, Бенсебаїні, 45+2 (п.), 76, Штіндль, 47, Тюрам, 90+1 – Кайнц, 31 (п.), Гусайнбазік, 84

Вилучення: Кайнц, 45+1 (Кельн, друга жовта картка)

Герта – Фрайбург – початок матчу о 18:30

Штутгарт – Уніон – початок матчу о 20:30

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Недільну програму ігрового дня відкривав поєдинок між сусідами по турнірній таблиці – Борусією М і Кельном. Господарі вийшли вперед в середині першого тайму, однак вже за три хвилини пропустили у відповідь з пенальті. Своє право на одинадцятиметровий вже у доданий час отримали і менхенгладбахці – "цапи" за другу жовту Кайнцу залишились у меншості, а Борусія пішла відпочивати ведучи у рахунку.

Одразу по перерві Штіндль збільшив перевагу господарів, а Бенсебаїні оформив дубль. Гусайнбазік голом, здавалось, повернув інтригу у матчі, але розвинути успіх Кельн не зумів. А вже у компенсований арбітром час Тюрам поставив масну крапку у грі. Борусія реабілітувалась за розгромну поразку (1:5) від Вердера у попередньому турі.

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