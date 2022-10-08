В субботу 9-й тур чемпионата Германии продолжил ряд поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 9-й тур

Байер – Шальке – 4:0

Голы: Диаби, 38, Фримпонг, 41, 52, Паулиньо, 90

Бохум – Айнтрахт – 3:0

Голы: Хофманн, 71, Н'Дика, 88 (аг.), Фёрстер, 90+1

Майнц – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Ингвартсен, 45+1 – Нкунку, 80

Аугсбург – Вольфсбург – 1:1

Голы: Гумни, 55 – Герхардт, 27

Вердер вырвал победу над Хоффенхаймом и поднялся в зону Лиги чемпионов

Байер в матче с Шальке наконец-то прервал длительную безвыигрышную серию и одержал убедительную победу. Дебютная игра под руководством Хаби Алонсо завершилась разгромом для "кобальтовых" – Диаби, дважды Фримпонг и Паулиньо на последней минуте принесли долгожданные три очка леверкузенцам и подняли их с низин турнирной таблицы.

Бохум неожиданно разгромил Айнтрахт. Подопечные Томаса Райса забили три сухих гола в последние 20 минут. Помог им и Н'Дика, срезавший мяч в собственные ворота. Украинский защитник Иван Ордец провел на поле весь матч и получил от статистического портала SofaScore четвёртую оценку в команде (7,1). Выше только у автора гола и результативной передачи – полузащитника Филиппа Фьорстера (8,8), нападающего Филиппа Хофманна (7,8) и голкипера Мануэля Римана (7,4).

Соперник Шахтера по группе Лиги чемпионов – РБ Лейпциг – расписал боевую ничью с соседом по турнирной таблице Майнцом. "Быки" пропустили гол "в раздевалку" и сумели отыграться всего за десять минут до завершения матча благодаря ловкости Нкунку. Набранное очко позволило РБ Лейпциг подняться на десятую строчку турнирной таблицы.

В еще одном матче Аугсбург разошёлся миром с Вольфсбургом. Команды обменялись голами в каждом из таймов, что позволило "фугерам" стать девятыми в чемпионате.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ