Дортмундская Боруссия активно помогает пострадавшим во время захватнической войны в Украине.

Футболисты "шмелей", работники клуба и его болельщики организовали масштабный сбор средств на помощь украинцам. Итог – 160 тонн медикаментов уже были отправлены в Украину неправительственной организацией Libereco, сообщает Ruhr Nachrichten.

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"Мы только в начале большой волны людей, нуждающихся в нашей поддержке и солидарности – как в эмиграции, так и в своей стране. Семья BVB работает", – говорится в заявлении Борусии.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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