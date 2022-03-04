"Жеребці" допомагають жителям України, які страждають від наслідків війни. Кожен член Борусії пожертвує 1 євро організації, яка турбується про біженців із країни та людей в Україні, інформує офіційний сайт клубу.

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"Зараз в нас 94 269 членів, тобто ми передамо Україні мінімум 94 269 євро. Усіх вболівальників та друзів клубу, які хотіли б підтримати цю кампанію, дуже закликаємо зробити внесок і збільшити загальну суму", – розповідає директор Борусії Стефан Шіпперс.

Окрім цього, менхенгладбахці запланували збір коштів біля стадіону та під час матчу проти Герти в суботу, 12 березня. Команда ж вийде у футболках з написами "Зупиніть війну", а потім продасть їх на аукціоні. Виручені гроші теж вирушать в Україну.

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