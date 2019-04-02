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Боруссия М анонсировала уход Хекинга с тренерского мостика команды

19:05 18 Читати українською
Боруссия М анонсировала уход Хекинга с тренерского мостика команды
Дитер Хекинг / фото ФК Боруссия М

Главный тренер БоруссииМенхенгладбах Дитер Хекинг покинет пост главного тренера после завершения текущего сезона.

Об этом "гладбахцы" сегодня сообщили на официальном сайте. Отмечается, что новый наставник Боруссии М будет назначен на следующей неделе.

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Напомним, Хекинг возглавил Боруссии М в 2016 году. В текущем сезоне команда с 47-ю очками после 27 туров Бундеслиги занимает 5 место и находится в зоне еврокубков.

К слову, недавно Рафаэл, который ранее защищал цвета Динамо продлил контракт с Боруссией М.

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Теги
Дитер Хеккинг Дитер Хеккинг Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Германия
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