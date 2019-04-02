Рекордсмен Зинченко планирует огорчить Ливерпуль, Коноплянка на грани полуфинала – топ-5 матчей мидуика

"Футбол 24" рассказывает о 5-и матчах посреди европейской недели, за которыми стоит следить попристальней. Манчестер Сити, Шальке, Реал, Леганес и Манчестер Юнайтед в нашем списке.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

Трансляция матча на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24" (2 апреля, 21:45).

Почему нужно посмотреть: МЮ стоит на грани прохода в Лигу чемпионов, но пока 5-й. "Вулвз" - лучшие среди тех, кто не претендует на ЛЧ и не входит в так называемую Большую шестерку. Команда Эшпириту Санту набрала 10 из 12-и возможных очков в последних 4-х матчах на домашней арене. Манчестер Юнайтед Сульшера, за исключением нескольких матчей, выглядит просто непобедимым в выездных встречах. Манкунианцы взывают о мести. С Моуринью они потеряли очки против Вулверхэмптона дома в АПЛ. С Сульшером вылетели на стадии 1/4 Кубка Англии, причем именно на Молинью Стэдиум. Будет горячо!

Прогноз "Футбол 24": 1:2. МЮ возьмет свое в очень тяжелой битве.

Шальке – Вердер

Трансляция матча 1/4 финала Кубка Германии в Украине не предусмотрена (3 апреля, 21:45).

Почему нужно посмотреть: Коноплянка должен получить шанс хотя бы выйти на замену раньше, чем на 89-й. У Евгения, похоже, при правлении Стевенса все еще хуже, чем с Тедеско. Немецкие СМИ не рисуют его в старте, однако надежда всегда есть. Тем более, что у Шальке вновь травмировались несколько его конкурентов в борьбе за место на левом фланге или нападении. Где-то год назад вице-капитан сборной Украины забил Вердеру в Бундеслиге. Почему бы не повторить? За 3 месяца 2019-го года клуб Коноплянки выиграл аж 3 матча. Лишь в одном вышел Евгений, да и то на пару минуток. Пора что-то здесь менять наконец-то.

Прогноз "Футбол 24": 1:2. Вердер выглядит слишком мощным для нынешнего Шальке: как минимум гол в каждом матче, победа над Боруссией Дортмунд в Кубке, место в зоне ЛЕ с перспективой побороться за ЛЧ и 0 поражений за этот год.

Манчестер Сити – Кардифф

Трансляция матча на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24" (3 апреля, 21:45).

Почему нужно посмотреть: Гвардиола не имеет права на ошибку дома против аутсайдера. Кардифф застрял в зоне вылета, хотя это единственная команда, которая все еще сохраняет более или менее неплохие шансы на спасение (надо отыграть минус 5 за 7 туров). Манчестер Сити снова возглавит турнирную таблицу, расстроив Ливерпуль, если победит. Рецепт успеха прост: выпускай Зинченко, с которым "горожане" выиграли все без исключения матчи АПЛ (рекорд, рядом с которым не стоял никто другой), и победа в кармане. К слову, Александр в прошлом туре стал лучшим в чемпионате Англии по индивидуальному владению мячом (113), опередив своих партнеров Давида Силву и Гюндогана. А еще украинец имеет неплохой шанс выйти 6-й раз подряд в стартовом составе на матч Премьер-лиги, улучшив свой личный рекорд, установленный в игре с Фулхэмом.

Oleksandr Zinchenko had the most individual possessions out of all players in the @premierleague this weekend (113).



2. David Silva (106)

3. Antonio Rudiger (103)

4. Ilkay Gundogan (96)

5. Romain Saiss (93)



@STATSOnThePitch #MCFC — Andy Forrester (@AndyForrester1) 1 квитня 2019 р.

Прогноз "Футбол 24": 2:0. Манчестер Сити даже в условиях потенциально широкой ротации не способен ощутить хоть какие-то проблемы против Кардиффа. Ливерпулю придется подвинуться с вершины.

"Комфортно защищался, но необычно для себя ошибался": британские СМИ оценили Зинченко в матче с Фулхэмом

Валенсия – Реал

Трансляция матча на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24" (3 апреля, 22:30).

Почему нужно посмотреть: Реал продолжает лихорадить и с новым-старым правителем. Зидан трясет состав и обещает еще больше изменений уже в ближайшем матче. Его атакуют за то, что выставил своего сына Лука на домашний матч против Уэски, который едва не завершился ничейным фиаско. Некоторые звезды не выключают свой режим спячки, а молодые наступают. Зизу переживает очень сложный период, и матч в Валенсии - еще один непростой тест. Там Реалу даже в лучшие времена играть тяжело. Если вы в поисках веселой интересной игры на мидуик, то эта дуэль для вас.

Прогноз "Футбол 24": 2:2. Валенсия пролезла в зону ЛЕ, и до заветного 4-го места и путевки в ЛЧ всего лишь 3 очка. Реал и сам стремится только побеждать. Обе команды демонстрируют неплохие результаты в последнее время, поэтому боевая ничья выглядит довольно вероятным итогом.

Леганес – Вальядолид

Трансляция матча на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24" (4 апреля, 21:30).

Почему нужно посмотреть: Василий Кравец и Андрей Лунин ждут в гости клуб легендарного бразильца Роналдо. Оба украинца имеют большие шансы снова начать матч только в запасе. Впрочем в предыдущих играх они выглядели очень достойно. Леганес прервал серию неудач, прибив 4-й в таблице Хетафе, да еще и на выезде. Вальядолид после не совсем заслуженного разгрома от Реала стал на путь исправления и взял 4 очка за 2 тура, а то так недолго и в зону вылета опуститься. Команда украинцев проиграла дома только 2 матча сезона. Вальядолид 4 из своих 7-и побед одержал на выезде, где играет лучше. Если хотите познать добротный испанский футбол с украинским акцентом в не попсовом варианте, эта игра для вас.

Прогноз "Футбол 24": 2:2. Команды выдали боевик в первом круге, из которого Леганес вышел более успешным (4:2). Нет причин сбавлять голевую феерию и сейчас.