Торган Азар хочет перейти в Атлетико

Хавбек менхенгладбахской Боруссии Торган Азар хочет сменить клуб.

Контракт бельгийца с клубом истекает летом 2020 года, но Азар-младший не хочет продлевать соглашение с Боруссией М, а желает изменить чемпионат, сообщает Sport Bild.

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Ожидается, что из-за близости окончания контракта руководство немецкого клуба согласится продать хавбека за 25 миллионов евро, хотя изначально хотело выручить 40 миллионов.

Заметим, что брат Торгана Азар – Эден также может перейти в мадридский клуб – Реал. Поэтому, существует вероятность, что братья смогут встретиться в дерби.

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