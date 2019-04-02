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Борусія М анонсувала відхід Хекінга з тренерського містка команди

19:05 299 Читать на русском
Борусія М анонсувала відхід Хекінга з тренерського містка команди
Дітер Хекінг / фото: ФК Борусія М

Головний тренер Борусії Менхенгладбах Дітер Хекінг покине посаду головного тренера після завершення поточного сезону.

Про це "гладбахці" сьогодні повідомили на офіційному сайті. Зазначається, що новий наставник Борусії М буде призначений на наступному тижні.

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Зазначимо, Хекінг очолив Борусії М у 2016 році. У поточному сезоні команда з 47-ма очками після 27 турів Бундесліги посідає 5 сходинку та перебуває у зоні єврокубків.

До слова, нещодавно Рафаел, який раніше захищав кольори Динамо продовжив контракт з Борусією М.

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Теги
Дітер Хекінг Дітер Хекінг Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Німеччина
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