Подопечные Александра Петракова узнали, когда сойдутся в спарринге с "жеребцами".

Сборная Украины накануне начала сбор перед матчем плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. "Сине-желтые" во время подготовки к поединку за выход на Мундиаль планируют провести несколько товарищеских игр.

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Одним из соперников команды Александра Петракова станет менхенгладбасская Боруссия. Встреча с представителем немецкой Бундеслиги запланирована на 11 мая и состоится на стадионе Боруссия Парк, вмещающем 54 тысячи зрителей. По сообщению официального сайта УАФ, стартует матч в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, украинские болельщики смогут посетить поединок бесплатно, а все собранные средства будут переданы для помощи Украине.

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