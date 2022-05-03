Підопічні Олександра Петракова дізнались, коли зійдуться у спарингу з "жеребцями".

Збірна України напередодні розпочала збір перед матчем плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії. "Синьо-жовті" під час підготовки до поєдинку за вихід на Мундіаль планують провести декілька товариських ігор.

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Одним з суперників команди Олександра Петракова стане менхенгладбаська Борусія. Зустріч з представником німецької Бундесліги запланована на 11 травня і відбудеться на стадіоні Борусія Парк, що вміщує 54 тисичі глядачів. За повідомленням офіційного сайту УАФ, стартуватиме матч о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть відвідати поєдинок безкоштовно, а всі зібрані кошти будуть передані для допомоги Україні.

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