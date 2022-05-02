В понедельник, 2 мая, сборная Украины приступила к подготовке к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сейчас в лагере "сине-желтых" находятся 11 игроков, среди которых Михаил Мудрик, который проходит обследование после травмы, полученной в благотворительном матче с Хайдуком. Семь игроков Шахтера прибыли накануне поздно вечером, поэтому первая половина понедельника была использована для отдыха после тяжелой дороги.

Из 10 здоровых игроков, присутствующих на сборе, трое – голкиперы. После разминки и пробежки тренер вратарей Вячеслав Кернозенко акцентированно работал со своими подопечными – Андреем Пятовым, Анатолием Трубиным и Дмитрием Ризныком – над специфическими элементами вратарского мастерства.

Семь полевых игроков – Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Сергей Булеца, Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк – разбились на четыре дуэта и сыграли между собой в теннисбол. Такая двигательная активность должна была помочь игрокам в восстановлении.

Главный тренер Александр Петраков в своем первом наставлении на словенском сборе подчеркнул: "Уже с первого дня занятий держите в голове эту мысль – мы хотим поехать в Катар!". Через несколько дней к сборной присоединятся игроки Динамо – киевляне должны сыграть товарищескую встречу с Базелем и 5 мая отправятся в национальную команду

Напомним, впереди у подопечных Александра Петракова несколько товарищеских поединков (сейчас известен первый спарринг-партнер – Боруссия М), а 1 июня "сине-желтые" сыграют со сборной Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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