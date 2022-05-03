Сборная Украины узнала окончательный календарь матчей в Лиге наций-2022/23
УЕФА определил старт поединков группового этапа турнира.
Как известно, в июне сборная Украины стартует в новом сезоне Лиги наций. В группе В1 вместе с "сине-желтыми" выступят Шотландия, Ирландия и Армения. Союз европейских футбольных ассоциаций определил время начала матчей в квартете, сообщает официальный сайт УАФ.
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Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе Лиги наций 2022/23 выглядит следующим образом:
8 июня: Ирландия – Украина – 21:45
11 июня: Украина – Армения – 16:00
14 июня: Украина – Ирландия – 21:45
21 сентября: Шотландия – Украина – 21:45
24 сентября: Армения – Украина – 16:00
27 сентября: Украина – Шотландия – 21:45
Напомним, победитель группы поднимется в Лигу А, аутсайдер – перейдет в Лигу С.
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