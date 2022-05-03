Как известно, в июне сборная Украины стартует в новом сезоне Лиги наций. В группе В1 вместе с "сине-желтыми" выступят Шотландия, Ирландия и Армения. Союз европейских футбольных ассоциаций определил время начала матчей в квартете, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины определилась с местом проведения матчей Лиги наций – фартовые арены для Петракова

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе Лиги наций 2022/23 выглядит следующим образом:

8 июня: Ирландия – Украина – 21:45

11 июня: Украина – Армения – 16:00

14 июня: Украина – Ирландия – 21:45

21 сентября: Шотландия – Украина – 21:45

24 сентября: Армения – Украина – 16:00

27 сентября: Украина – Шотландия – 21:45

Напомним, победитель группы поднимется в Лигу А, аутсайдер – перейдет в Лигу С.

Україна не їде на Євро: шалений син легенди Динамо, перлина Ювентуса, претензія до тренера – чого забракло U-17