Баварія зазнала фіаско від Борусії Менхенгладбах в 1/16 фіналу Кубку Німеччини. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Борусія М – Баварія – 5:0

Голи: Коне, 2, Бенсебайні, 15, 21 (пен), Емболо, 51, 58

"Жеребці" шокували команду Юліана Нагельсманна, забивши тричі у першій 45-хвилинці. Вишенькою на торті стало знущальницьке виконання пенальті від Бенсебайні, який так ефектно оформив дубль.

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Баварія і по перерві не оговталась та ще пропустила – двічі відзначився Емболо. 0:5! Баварія зазнала найбільшої поразки за час виступів у Кубку Німеччини та найпринизливішого програшу у всіх турнірах з 1978 року, коли поступилась Фортуні 1:7. Борусія М заслужено покрокувала далі.