Дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария сошлись в битве за Суперкубок Германии. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд – Бавария.

овый наставник Баварии Юлиан Нагельсманн уже на старте своего дебютного сезона с мюнхенцами завоевал трофей, разобравшись с Боруссией Д.

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Дубль Роберта Левандовски и мяч Томаса Мюллера оставили "шмелей" без шансов на победу. Хотя гол престижа от ветерана дортмундцев Марко Ройса заслуживает отдельной порции аплодисментов.

Напомним, в нынешнем сезоне Бавария имеет возможность получить "золото" чемпионата Германии 10-й раз подряд.

Бавария выиграла Суперкубок Германии, одержав победу над Боруссией Д – Нагельсманн завоевал первый трофей в карьере