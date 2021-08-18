Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:3 – видео голов и обзор матча
Дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария сошлись в битве за Суперкубок Германии. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд – Бавария.
овый наставник Баварии Юлиан Нагельсманн уже на старте своего дебютного сезона с мюнхенцами завоевал трофей, разобравшись с Боруссией Д.
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Дубль Роберта Левандовски и мяч Томаса Мюллера оставили "шмелей" без шансов на победу. Хотя гол престижа от ветерана дортмундцев Марко Ройса заслуживает отдельной порции аплодисментов.
Напомним, в нынешнем сезоне Бавария имеет возможность получить "золото" чемпионата Германии 10-й раз подряд.
Бавария выиграла Суперкубок Германии, одержав победу над Боруссией Д – Нагельсманн завоевал первый трофей в карьере