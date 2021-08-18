Дортмундська Борусія та мюнхенська Баварія зійшлись у битві за Суперкубок Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Дортмунд – Баварія.

Новий наставник Баварії Юліан Нагельсманн вже на старті свого дебютного сезону з мюнхенцями здобув трофей, розібравшись з Борусією Д.

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Дубль Роберта Лєвандовскі та м'яч Томаса Мюллєра залишили "джмелів" без шансів на перемогу. Хоча гол престижу від ветерана дортмундців Марко Ройса заслуговує на окрему порцію оплесків.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Баварія має можливість здобути "золото" чемпіонату Німеччини 10-й раз поспіль.

Баварія виграла Суперкубок Німеччини, здобувши перемогу над Борусією Д – Нагельсманн завоював перший трофей у кар'єрі