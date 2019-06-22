Боруссия Д заинтересовалась Плеа

Овертайм — 12:00 32
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Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – наші
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"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналистИспания — 21 июнь 664
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"Замечательный оппонент, которого мы будем помнить", – как футбольный мир реагирует на решение Торреса завершить карьеруИспания — 21 июнь 225
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Аталанта объявила о трансфере МуриэляИталия — 21 июнь 195
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Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезонуУкраина — 21 июнь 312