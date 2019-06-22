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Боруссия Д заинтересовалась Плеа

11:39 17 Читати українською
Боруссия Д заинтересовалась Плеа
Алассан Плеа / dpa via AP

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к форварду Боруссии Менхенгладбах Алассана Плеа.

Вице-чемпион Германии стремится подписать французского бомбардира, сообщает Yahoo Sport France.

Хуммельс объяснил, что заставило его вернуться в Боруссию Дортмунд

Вслед за трансфером Торгана Азара "шмели" собираются переманить из Боруссии М еще одного важного игрока. Плеа хорошо зарекомендовал себя в дебютном сезоне Бундеслиги. В его активе 12 мячей в 34-х поединках в форме "жеребцов" и статус лучшего голеадора команды.

Ранее наставник Боруссии Д Люсьен Фавр продлил контракт с клубом. Кроме Азара-младшего дортмундцы этим летом уже подписали Хуммельса, Шульца и Брандта.

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