Боруссия Д заинтересовалась Плеа

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к форварду Боруссии Менхенгладбах Алассана Плеа.

Вице-чемпион Германии стремится подписать французского бомбардира, сообщает Yahoo Sport France.

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Вслед за трансфером Торгана Азара "шмели" собираются переманить из Боруссии М еще одного важного игрока. Плеа хорошо зарекомендовал себя в дебютном сезоне Бундеслиги. В его активе 12 мячей в 34-х поединках в форме "жеребцов" и статус лучшего голеадора команды.

Ранее наставник Боруссии Д Люсьен Фавр продлил контракт с клубом. Кроме Азара-младшего дортмундцы этим летом уже подписали Хуммельса, Шульца и Брандта.