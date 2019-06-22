Борусія Д зацікавилася Плеа

Дортмундська Борусія проявляє інтерес до форварда Борусії Менхенгладбах Алассана Плеа.

Віце-чемпіон Німеччини прагне підписати французького бомбардира, повідомляє Yahoo Sport France.

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Услід за підписанням Торгана Азара "джмелі" збираються переманити з Борусії М ще одного важливого гравця. Плеа добре зарекомендував себе в дебютному сезоні Бундесліги. У його активі 12 м'ячів за 34 поєдинки у формі "жеребців" і статус найкращого голеадора команди.

Раніше керманич Борусії Д Люсьєн Фавр продовжив контракт із клубом. Окрім Азара-молодшого дортмундці цього літа вже підписали Хуммельса, Шульца та Брандта.