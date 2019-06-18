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Фавр продлил контракт с Боруссией Д

14:49 14 Читати українською
Фавр продлил контракт с Боруссией Д
Люсьен Фавр / Bild

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр продлил контракт с командой до 2021 года.

"Я с нетерпением жду дальнейшей конструктивной и успешного сотрудничества с дортмундской Боруссией", – заявил Люсьен Фавр в комментарии официальному сайту клуба.

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"Люсьен создал четкую структуру и развил наших игроков. Он оправдал наши ожидания до 100%. Именно поэтому мы решили продлить контракт с Фавром", – поделился президент Боруссии Д Ганс-Йоахим Вацке.

Напомним, швейцарец принял дортмундскую Боруссию и занял 2 место, набрав 76 очков. Дортмундцы до последнего тура претендовали на чемпионство, но уступили Баварии, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала от будущего финалиста Тоттенхэма.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Ханс-Йоахім Вацке Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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