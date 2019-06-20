Хуммельс объяснил, что заставило его вернуться в Боруссию Дортмунд

Новичок дортмундцев Матс Хуммельс поделился мыслями относительно своего перехода.

"Спасибо Баварии, моим партнерам по команде, фанатам за прекрасное отношение ко мне, персоналу за последние три года. Я смог познакомиться со многими замечательными людьми и пережить много замечательных моментов. Тот, кто знает меня, скажет, что Мюнхен всегда будет для меня особенным местом!

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Но после переговоров с представителями клубов мне стало ясно, что моим футбольным домом снова будет Дортмунд. И именно поэтому я с нетерпением жду возможности вернуться в Боруссию и, надеюсь, снова добиться успеха с клубом. Вперед, Боруссия", – написал Хуммельс в своем Instagram.

Напомним, в свою первую каденцию в составе "шмелей" Хуммельс дважды выигрывал Бундеслигу и выходил в финал Лиги чемпионов-2012/13.

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