Боруссия Д хочет как можно скорее узнать о дальнейших планах нападающего Эрлинга Холанда.

Руководство "шмелей" пригласило 21-летнего бомбардира встретиться в ближайшие дни, информирует AS.

Холанд может оказаться в Барселоне или остаться в Боруссии – Райола интригует будущим форварда

Боруссия ждет от Холанда четкого решения по продолжению карьеры – он остается в клубе или ждет трансфера летом. Если норвежец выбирает переход, то должен определиться по приоритетному варианту. Нападающего связывают с Реалом, Барселоной, ПСЖ и двумя Манчестерами.

Добавим, что Холанд в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых отметился 19 голами и 5 ассистами.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій