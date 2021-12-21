Керівництво "джмелів" запросило 21-річного бомбардира зустрітися у найближчі дні, повідомляє AS.

Холанд може опинитися в Барселоні чи залишитися у Борусії – Райола інтригує майбутнім форварда

Борусія чекає від Холанда чіткого рішення щодо продовження кар'єри – він залишається у клубі чи очікує трансферу влітку. Якщо норвежець обирає перехід, то повинен визначитися щодо пріоритетного варіанту. Нападника пов'язують з Реалом, Барселоною, ПСЖ та двома Манчестерами.

Додамо, що Холанд у поточному сезоні провів 16 матчів, в яких відзначився 19 голами та 5 асистами.

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