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Борусія Д встановила дедлайн на трансфер Санчо

12:28 - Читать на русском
Борусія Д встановила дедлайн на трансфер Санчо
Джейдон Санчо / ФК Борусія Д

Лічені дні залишились у всіх бажаючих, аби придбати зірку збірної Англії.

Керівництво дортмундської Борусії готове вести перемовини щодо продажу півзахисника команди Джейдона Санчо лише до 31 липня, повідомляє видання Ruhr Nachrichten.

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Після цього дедлайну німецький клуб не розлучиться з 20-річним футболістом.

В той же час журналіст видання Bild Крістіан Фальк на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив про особливі терміни для Манчестер Юнайтед. Нагадаємо, фаворитом у боротьбі за англійця вважаються саме "червоні дияволи", однак вони поки не готові задовольнити фінансові запити "джмелів", яка вимагає за свого гравця більше 110 млн євро. Фальк зазначає, що манкуніанці мають час на здійснення угоди до 10 серпня.

Контракт Джейдона з німецьким клубом буде чинним до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні він провів за Борусію 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів і віддав стільки ж гольових передач. Transfermarkt оцінює футболіста у 117 млн євро.

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