Арсенал не планирует останавливаться в усилении состава, однако ждать придется до конца сезона.

Микель Артета намерен усилить защиту "канониров", ведь из-за трансферов Томиясу и Тимбера в команде стало меньше опций для ротации, информирует The Athletic.

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Арсенал рассматривает подписание Маттейса де Лигта из Баварии, однако переход не может состояться в январе из-за финансового fair-play. "Канониры" еще будут обязаны выкупить Давида Райю у Брентфорда за 27 млн евро. Пока неизвестно, во сколько обойдется Де Лигт Арсеналу, но если подписать его не получится, есть кандидатура Нико Шлоттербека из дортмундской Боруссии.

Добавим, что де Лигт в текущем сезоне провел 11 матчей за Баварию, в которых отметился 1 голами. Шлоттербек сыграл за Боруссию Д 24 поединка во всех соревнованиях, записав в свой актив гол и ассист.

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