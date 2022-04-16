В субботу в 30-м туре Бундеслиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2021/22, 30-й тур

Боруссия Д – Вольфсбург – 6:1

Голы: Роте, 24, Витсель, 26, Аканджи, 28, Джан, 35, Холанд, 38, 54 – Баку, 82

Фрайбург – Бохум – 3:0

Голы: Кублер, 4, Шаллай, 16, 53

Удаление: Стафилидис, 68 (Бохум, красная карточка)

Аугсбург – Герта – 0:1

Гол: Сердар, 49

Майнц – Штутгарт – 0:0

Боруссия М – Кельн – начало матча в 19:30

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Боруссия на своем поле разгромила Вольфсбург. "Шмели" в первом тайме забили пять сухих голов. Интересно, что открыл счет 17-летний защитник Том Роте, впервые вышедший на поле в основе. После перерыва избиение продолжилось – Холанд оформил дубль. В конце матча Баку забил гол престижа и немного подсластил горечь поражения "волков".

Фрайбург разгромил Бохума. Кублер уже в начале матча вывел хозяев вперед. Впоследствии Шаллай оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов. На экваторе второй сорокапятиминутки гости остались в меньшинстве – Стафилидис сделал положение своей команды крайне безнадежным. Подопечные Кристиана Штрайха, однако, ограничились тремя голами и вплотную приблизились к РБ Лейпциг и зоне Лиги чемпионов.

Аугсбург на своем поле уступил Герте. Сердар в начале второго тайма сумел вывести берлинцев вперед, эффектно замкнув пяткой передачу от Рихтера. Победа позволила "Старой даме" снова включиться в гонку за сохранение прописки в элите, "фугеров" также ждет непростая концовка сезона.

В еще одном матче Майнц разошелся миром со Штутгартом.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ