У суботу у 30-му турі Бундесліги відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2021/22, 30-й тур

Борусія Д – Вольфсбург – 6:1

Голи: Роте, 24, Вітсель, 26, Аканджі, 28, Джан, 35, Холанд, 38, 54 – Баку, 82

Фрайбург – Бохум – 3:0

Голи: Кублер, 4, Шаллай, 16, 53

Вилучення: Стафілідіс, 68 (Бохум, червона картка)

Аугсбург – Герта – 0:1

Гол: Сердар, 49

Майнц – Штутгарт – 0:0

Борусія М – Кельн – початок матчу о 19:30

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Борусія на власному полі розтрощила Вольфсбург. "Джмелі" у першому таймі забили п'ять сухих голів. Цікаво, що відкрив рахунок 17-річний захисник Том Роте, який вперше вийшов на поле в основі. По перерві побиття продовжилось – Холанд оформив дубль. Наприкінці матчу Баку забив гол престижу і дещо підсолодив гіркоту поразки "вовків".

Фрайбург розгромив Бохум. Кублер вже на початку матчу вивів господарів вперед. Згодом Шаллай оформив дубль, забивши по голу у кожному з таймів. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки гості залишились у меншості – Стафілідіс зробив становище своєї команди вкрай безнадійним. Підопічні Крістіана Штрайха, однак, обмежились трьома голами і впритул наблизились до РБ Лейпциг і зони Ліги чемпіонів.

Аугсбург на власному полі поступився Герті. Сердар на початку другого тайму зумів вивевсти берлінців вперед, ефектно замкнувши пятою передачу від Ріхтера. Перемога дозволила "Старій дамі" знову включитись у гонку за збереження прописки в еліті, на "фугерів" також чекає непроста кінцівка сезону.

У ще одному матчі Майнц розійшовся миром зі Штутгартом.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ