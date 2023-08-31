Дортмундская Боруссия добавила мощи в свое атакующее звено.

"Шмели" официально объявили о переходе нападающего Никласа Фюлькруга из Вердера. Новичок получил контракт на 3 года и футболку с номером 14.

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По информации инсайдеров, Боруссия заплатила 13 млн евро, еще 2 млн предусмотрены возможными бонусами. В прошлом розыгрыше Бундеслиги 30-летний Фюлькруг провел 28 матчей, оформив 16 голов и 5 ассистов. Нападающий Вердера разделил звание лучшего бомбардира с Кристофером Нкунку.

Напомним, Фюлькруг в составе сборной Германии забивал Украине в июньском спарринге (3:3).

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