"Было много слухов, много обсуждений, но мы всегда были откровенны с Эрлингом, его отцом и Мино Райолой.

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Именно поэтому мы всегда были спокойны относительно слухов о возможном трансфере. Холланд здесь, он мотивирован. Эрлинг хочет провести хороший сезон за эту команду", – приводит слова Келя Goal.

Эрлинг приписывали интерес от почти всех топ-клубов Европы. Действующий контракт Холанда из "шмелями" рассчитан до лета 2024-го, transfermarkt оценивает игрока в 130 млн евро.

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