"Було багато чуток, багато обговорень, але ми завжди були відверті з Ерлінгом, його батьком і Міно Райолою.

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Саме тому ми завжди були спокійні щодо чуток про можливий трансфер. Холанд тут, він мотивований. Ерлінг хоче провести хороший сезон за цю команду", – наводить слова Келя Goal.

Ерлінгу приписували інтерес від майже усіх топ-клубів Європи. Чинний контракт Холанда з "джмелями" розрахований до літа 2024-го, transfermarkt оцінює гравця у 130 млн євро.

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