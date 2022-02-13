В воскресенье 22-й тур чемпионата Германии завершало два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 22-й тур

Унион – Боруссия Д – 0:3

Голы: Ройс, 18, 25, Геррейро, 71

Хоффенхайм – Арминия – начало матча в 18:30

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Дортмундская Боруссия после разгромного поражения Байеру в предыдущем туре решила отыграться на Унионе. Ройс в течение семи минут оформил дубль, продемонстрировав серьезные намерения "шмелей" забрать три выездных очка. Очипка в середине тайма должен был сравниваться, но с его выстрелом по центру справился Кобель. Его визави незадолго до перерыва также продемонстрировал класс, не позволив Малену устроить разгром после выхода один на один.

В честь нидерландского нападающего на экваторе второй сорокапятиминутки постоял Геррейро, доведя счет до разгромного. Через три минуты Мёвальд головой удачно замкнул навес Триммеля, однако VAR зафиксировал нарушение в атаке и счет остался без изменений. Боруссия благодаря вчерашней осечке Баварии с Бохумом сократила отставание от мюнхенцев до шести очков.

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