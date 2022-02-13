У неділю 22-й тур чемпіонату Німеччини завершувало два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 22-й тур

Уніон – Борусія Д – 0:3

Голи: Ройс, 18, 25, Геррейро, 71

Хоффенхайм – Армінія – початок матчу о 18:30

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Дортмундська Борусія після розгромної поразки Байєру у попередньому турі вирішила відігратись на Уніоні. Ройс протягом семи хвилин оформив дубль, продемоснтрувавши серйозні наміри "джмелів" забрати три виїзні очки. Очіпка в середині тайму мав зрівнювати, але з його пострілом по центру впорався Кобель. Його візаві незадовго до перерви також продемонстрував клас, не дозволивши Малену вчинити розгром після виходу сам на сам.

За честь нідерландського нападника на екваторі другої сорокап'ятихвилинки постояв Геррейро, довівши рахунок до розгромного. За три хвилини Мьовальд головою вдало замкнув навіс Тріммеля, однак VAR зафіксував порушення в атаці і рахунок залишився без змін. Борусія завдяки вчорашній осічці Баварії з Бохумом скоротила відставання від мюнхенців до шести очок.

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